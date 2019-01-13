Порошенко отвез томос в Винницу и напомнил украинцам о "ярме московской империи"

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко вместе с правительственной делегацией привез томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) в Спасо-Преображенский кафедральный собор Винницы.

Об этом Порошенко написал Twitter.

В соборе проходит праздничная литургия по случаю получения томоса, церемонию ведет предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

"Украина и украинцы, снимают с себя ярмо московской церкви и московской империи", - сказал Порошенко.

Там же Порошенко заявил, что с созданием ПЦУ, независимость страны стала крепче.

"Украинская независимость сейчас, с созданием автокефальной Православной церкви Украины, стала крепче. Наша единая церковь стала духовным фундаментом Украинского государства", - заявил он.

В сентябре прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде, Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.