Порошенко предложил РПЦ "померяться" томосами

Петр Порошенко / Reuters

Русская православная церковь должна продемонстрировать томос об автокефалии с необходимыми подписями, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Никто не вправе перед украинцами закрывать двери храма Божьего, признавать, кто канонический, а кто не канонический", - заявил глава государства во время выступления в Виннице.

Он также подчеркнул, что новосозданная Православная церковь Украины является канонической, в отличие от РПЦ.

"Теперь уже наша церковь (ПЦУ, - ред.) является канонической, а пусть теперь они (РПЦ, - ред.) сейчас сами разберутся - покажут томос. А где их томос? Сталиным подписан? Правда - ее не спрячешь", - подчеркнул президент.

Напомним, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января 2019 года Епифаний получил томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.