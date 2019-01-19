Путин окунулся в прорубь и не утонул

Российский президент купался в Подмосковье.
Президент РФ Владимир Путин в праздник Крещения Господня по традиции окунулся в проруби.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Да, Путин окунулся в проруби", - отметили в пресс-службе, не уточнив, где именно окунался российский президент.
Известно только, что Путин окунулся в Подмосковье.
Ранее сообщалось, что в январе 2019 года рейтинг доверия к российскому лидеру достиг исторического минимума со вступления Путина в должность президента в 2000 году.