В России рейтинг Путина упал до рекордного минимума

Путин теряет поддержку населения России / Reuters

Рейтинг президента России Владимира Путина снизился до небывалого ранее минимума и составил 33,4%.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, в декабре 2018 года Путину доверяли 36,5%.

Как сообщает телеканал Дождь со ссылкой на источник во ВЦИОМ, поддержка лидера Кремля снизилась до исторического минимума.

В общем рейтинге доверия следующим после Путина следует Сергей Шойгу, у него 13,7% одобрения россиян. Третье место занимает Сергей Лавров с 9,3% поддержки.

Антирейтинг электоральных симпатий россиян возглавляет лидер ЛДПР Владимир Жириновский, уровень недоверия к которому составляет 26,3%.

"Если взять мартовские цифры за 15 лет, то самая низшая цифра - 45% была в марте 2005 года, максимальная цифра - 65% в марте 2015 года", — говорил директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Напомним, российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что президент РФ Владимир Путин при жизни может назначить своим преемником чисто формальную фигуру типа премьер-министра Дмитрия Медведева или главы Минобороны Сергея Шойгу.