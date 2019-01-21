"Больная страна": Эпатажный музыкальный журналист из России оскорбил Украину

Сергей Соседов / stories-of-success

В России известный в сфере музыкальной критике журналист, а также бывший член жюри украинского музыкального шоу "Х-фактор" Сергей Соседов назвал Украину "больной страной"

"Украина сейчас – больная страна. Я в Украине тоже запрещен, потому что у меня там был большой успех. А москаль, по мнению СБУ, не должен иметь огромного успеха. Поэтому меня убрали из шоу. Ввиду сложившейся ситуации наши артисты не должны ехать в Украину, я бы им советовал самим для себя поставить запрет на это", — заявил он в интервью изданию "Собеседник".

Напомним, ранее Соседов раскрыл тайну отношений Пугачевой и Галкина, а также раскритиковал Софию Ротару.