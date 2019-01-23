СМИ опубликовали планы башни Трампа в Москве с пентхаусом для Путина

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин / Reuters

Портал BuzzFeed опубликовал визуализацию того, как мог бы выглядеть небоскреб, известный как башня Трампа (Trump Tower).

Как сообщает портал со ссылкой на документы по строительству, речь идет о 100-этажном здании в границах делового центра Москва-Сити.

Проект был разработан одним из нью-йоркских архитекторов к сентябрю 2015 года. Верхнюю часть здания предполагалось асимметрично "обрезать", а на фасаде разместить логотип корпорации - Trump.

В Trump Tower должны были разместиться 250 элитных апартаментов, 15-этажная гостиница на 150 номеров, фитнес-центр, спа и офисы.

buzzfeednews.com

buzzfeednews.com

В ноябре прошлого года сообщалось, что американская компания Trump Organization якобы планировала подарить президенту России Владимиру Путину пентхаус за $50 млн в небоскребе Trump Tower в Москве. Об этом писал также BuzzFeed со ссылкой на четыре источника.