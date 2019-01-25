"Страх и обида": политолог объяснил, почему Путин боится Китая

25 января 2019, 18:07

Президент РФ боится Японии меньше, чем Китая, полагает аналитик.

Эксперт полагает, что Владимир Путин боится Китая
Владимир Путин боится Китая, полагает эксперт / Reuters

Российский политолог Дмитрий Орешкин сообщил, что президент РФ Владимир Путин боится Китая, китайцы быстро наращивают армию и могут захотеть отвлечь свое население от экономических проблем патриотической риторикой.

Глава России обижен на китайские власти, поскольку не может с ними договориться, рассказал эксперт на чате в Главреде.

По слова собеседника, лидер РФ вынужден искать уравновешивающую структуру против растущего Китая в Японии.

"Как раз китайцев Путин боится. И это, в общем-то, понятно, потому что Китай быстро растет экономически. Точнее — рос, сейчас у него проблемы...", — отметил аналитик.

Орешкин добавил, что центр силы Китая увеличивается: он быстро наращивает вооруженные силы. "Поэтому Путин вынужден искать уравновешивающую структуру против растущего Китая в Японии", — подчеркнул политолог.

"Японии он боится меньше, потому что она не заявляет имперских амбиций и не претендует ни на что, кроме четырех островов. А сейчас вроде даже и двумя островами готов удовлетвориться Абэ (премьер-министр Японии Синдзо Абэ — Ред.). Так что для Путина это выгодная сделка. Вопрос лишь в том, как она будет воспринята в России", — сказал он.

"С Китаем у Путина не получается договориться. Путин многократно пытался с ним договорится, выстроить союз России и Китая против Соединенных Штатов, но китайцы на это не пошли. Это хорошо известно. Китай не хочет вступать в какие-либо юридически обязывающие договоренности с Москвой. Он, скорее, занят решением проблем с США", — заявил эксперт.

Читайте такжеСоциолог сказал, кого Путин может назначить преемникомПолитолог утверждает, что для Путина это достаточно обидно, поскольку он считал себя противовесом США, а Пекин ясно сказал России: "Знаете, у нас тут трудности со Штатами, нам не до вас. Подождите, пожалуйста".

"Так что Путин на Китай обижен. И это одна из причин его широких улыбок в адрес Токио", — поделился аналитик.

Напомним, российский политолог и публицист Андрей Пионтковский утверждал, что в РФ на всем Дальнем Востоке и в Восточной Сибири лидер Китая Си Цзиньпин — более влиятельная фигура, чем Владимир Путин.

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Россия Китай Владимир Путин Дмитрий Орешкин
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