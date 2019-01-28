Распутил руки: Путин снова публично приласкал маленького ребенка - опубликовано видео

Путин и девочка с матерью / скриншот из видео

Президент РФ Владимир Путин во время официального визита в Санкт-Петербург дал волю рукам и коснулся маленького ребенка.

Соответствующий видеоролик был опубликован на странице "РИА Новости Кремлевский пул" в соцсети Facebook.

На опубликованных кадрах четко видно, как охранник пытается оградить президента РФ от присутствующих, однако Путин внезапно решил "пойти в народ".

Далее, он заметил маленькую девочку, сидевшую у мамы на руках и подошел к ней. Потом Путин взял и потрогал ребенка за лицо.

Напомним, Путин ранее неоднократно публично расточал ласки и поцелуи детям. Позднее в РФ на избирательном участке мальчик разрыдался из-за "дяди Путина".