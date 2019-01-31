"Тумбочка пустеет": политолог рассказал о реальной оппозиции Путину

У Владимира Путина есть средовая оппозиция, сообщил эксперт / Reuters

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что в Российской Федерации у президента страны Владимира Путина оппозиция не политическая, политическую он уничтожил, а средовая.

В РФ сама среда сопротивляется тому, что делает лидер страны, потому что среда нуждается в деньгах, а деньгам нужна мирная ситуация и хороший инвестиционный климат, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

Собеседник добавил, что в России есть такая вещь как "тумбочка", все привыкли брать из нее деньги, постоянно идет борьба за то, кто возьмет больше, но со временем в ней становится все меньше средств.

"Путин раздул военный бюджет так, что примерно треть государственного бюджета уходит на силовиков в широком смысле слова: армию, военное снабжение, полицию. А денег-то не бесконечное количество", — отметил он.

По словам Орешкина, те, кто отвечают за появление денег в "тумбочке", понимают, что из-за санкций РФ потеряла около 10 миллиардов долларов. "Они понимают, что за "ЛНР" и "ДНР" нужно платить. На содержание Крыма уходит где-то 100-150 миллиардов рублей в год", — заявил политолог.

"Примерно столько же уходит на содержание "ЛНР" и "ДНР", хотя в российском бюджете нет статьи расходов на эти образования, то есть их финансируют какими-то обходными маневрами", — сказал он.

"…сам Путин, как человек рациональный (а он таковым является), понимает, что одно дело — побеждать на фоне растущих экономических показателей, а другое — делать то же самое на фоне падающих показателей. Он понимает, что нужно что-то менять. В частности, поэтому он договаривается с японцами", — добавил аналитик.

Политолог утверждает, что в России нет реальной оппозиции путинскому курсу, поскольку в государстве нет реальной парламентской демократии. "Но сопротивление судьбы — безликой, без каких-то политических лидеров — Путин ощущает", — полагает Орешкин.

Читайте такжеПутину нужно смириться - одну игру в Украине он уже проиграл"Он же понимает, что он начал эту историю, а в результате получил падение ВВП, даже на фоне высоких цен на нефть. В РФ наблюдается неимоверный отток капитала: за последний год 67 миллиардов долларов ушли из России. Такого не было никогда", — заявил эксперт.

"То есть оппозиция у Путина — не политическая (политическую он уничтожил), а средовая. Сама среда сопротивляется тому, что он делает. Потому что среда нуждается в деньгах, а деньги нуждаются в мирной ситуации и хорошем инвестиционном климате", — подчеркнул cобеседник.

"Пока идут какие-то военные действия, пока Путин ведет себя так, как сейчас, никакого инвестиционного климата в России не будет. Соответственно, ждать экономического улучшения неоткуда", — сказал политолог.

Ранее российский социолог и публицист Игорь Эйдман говорил Главреду, что Владимир Путин при жизни может назначить своим преемником на посту президента РФ чисто формальную фигуру типа Дмитрия Медведева или главы Минобороны Сергея Шойгу.