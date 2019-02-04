СМИ нашли предполагаемого создателя Azino777 из-за оплошности украинской полиции

Онлайн-казино Azino777

Предполагаемым создателем онлайн-казино Azino777 является 33-летний айтишник из города Набережные Челны (Татарстан) Альберт Валиахметов.

Журналисты издания The Bell обнаружили это имя в украинской судебной базе, где силовики забыли полностью удалить детали о фигурантах дела.

В 2014 году Валиахметов администрировал фирму "Роял Гейм", которая, по версии следствия, разработала программное обеспечение для Azino777 и занималась работой порталов azino777.com, azino777.net, 777azino.com и 777azino.net.

"Во время обысков 12 июня 2018 года в офисе "Роял Гейм" обнаружили и изъяли 42 системных блока, 3 ноутбука Apple, 2 ноутбука Lenovo, 8 жестких дисков, 16 мобильных телефонов, 5 флешек, на всей технике содержалась информация о работе онлайн-казино Azino777", - говорится в расследовании.

Альберт Валиахметов / thebell.io

О Валиахметове известно не много: на него не зарегистрировано никаких юрлиц в РФ, также нет компаний в собственности его сестры Регины и родителей, его страницы в соцсетях удалены. В 2004 году его задерживали полицейские за нарушение общественного порядка.

Издание также отмечает, что название Azino считается производным не от слова "казино", а от спального района Азино в Казани.

Онлайн-казино Azino777 известно благодаря агрессивной и узнаваемой рекламе в интернете. Годовой объем ставок казино, по данным СМИ, может достигать 15 млрд руб. (около 6,2 млрд грн).