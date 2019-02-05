Дотянулись спецслужбы: В Сети нашли последний твит Децла, критикующий путинский режим

5 февраля 2019, 11:20

Недавно умерший рэпер довольно жестко критиковал путинский режим.

Децл
Децл / www.instagram.com/juzeppejostko/

В канун своей безвременной кончины Децл (Кирилл Толмацкий) оставил на своей странице в сервисе микроблогов Twitter запись с жесткой критикой коллег-конформистов и путинской власти

"Слышал тут один умник поехал в тур по северной Америке А как же оркестр МВД, Собянин и пенсионная реформа с Ротенбергами? Это так цинично - сидеть на "Первом канале" и топить за скрепы, гоняя при этом на гастроли в Штаты. Фирменный стиль школы Соловьево-Киселевых", − писал музыкант.

Белорусский блогер Максим Мирович, комментируя смерть Децла, напомнил о давнишней традиции российских спецслужб физически устранять неугодных.

"Он критиковал власти и в музыке, и в СМИ. Ни на что не намекаю, просто хочу напомнить, что в КГБ СССР (откуда родом Путин) существовала практика убийств ядами, которые никак не определялись на экспертизах и напоминали смерть от естественных причин", − написал он

Напомним, ранее в Сети напомнили о планах Децла инсценировать свою смерть в 35 лет. Позднее стала известна предварительная причина смерти рэпера.

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Россия смерть КГБ Децл российские спецслужбы
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