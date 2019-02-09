Россия завоевывает Африку

9 февраля 2019, 05:52

РФ постепенно наращивает свое влияние на черном континенте за счет стратегических инвестиций в энергетику и полезные ископаемые, а также военной мощи и мягкой силы.

Владимир Путин и Жоао Лоренцо
Владимир Путин и Жоао Лоренцо / Quartz

Много было сказано и написано о роли Китая в Африке и о факторах, лежащих в основе его влияния и деятельности на континенте. Менее обсуждаемым является распространение и глубина современного присутствия и популярности России в Африке.

Пост-независимые правительства Анголы, Мозамбика, Гвинеи-Бисау, Демократической Республики Конго, Египта, Сомали, Эфиопии, Уганды и Бенина в какой-то момент все получили дипломатическую или военную поддержку от Советского Союза, рассказывает Quartz.

Но все начало меняться после того, как сверхдержава начала распадаться в декабре 1991 года. Более четверти века спустя у президента России Владимира Путина появились новые надежды на Африку. Это соответствует его желанию вернуть России статус великой державы.

Путин придает большое значение геополитическим отношениям и стремлению России к самоутверждению на мировой арене. Это включает и восстановление сферы влияния России, которое распространяется на африканский континент. Россия постепенно наращивает свое влияние в Африке за счет стратегических инвестиций в энергетику и полезные ископаемые. Она также использует военную мощь и мягкую силу.

Торговля и инвестиции между Россией и Африкой выросли в геометрической прогрессии на 185% с 2005 по 2015 годы. Главное внимание России сосредоточено на энергетическом секторе черного континента. Основные российские инвестиции в Африку - в нефтяной, газовой и атомной сектор энергетики.

Тот факт, что 620 миллионов человек в Африке не имеют электричества, обеспечивает российскую атомную энергетику потенциальными рынками. Несколько российских компаний, таких как Газпром, Лукойл, Ростех и Росатом, ведут активную деятельность в Африке. Основная их активность наблюдается в Алжире, Анголе, Египте, Нигерии и Уганде. В Египте уже завершены переговоры с Москвой о строительстве первой в стране атомной электростанции.

Вторая сфера интересов Москвы - минеральные богатства Африки. Это наблюдаетя в Зимбабве, Анголе, Демократической Республике Конго, Намибии и Центральноафриканской Республике.

Читайте такжеСнимали фильм о наемниках "Вагнера": в Африке убили трех российских журналистовВ Зимбабве Россия разрабатывает одно из крупнейших в мире месторождений металлов платиновой группы. Россия также восстанавливает связи с Анголой, где российский гигант АЛРОСА добывает алмазы.

Влияние России в Центральноафриканской Республике (ЦАР) началось в 2017 году, когда группа российских военных инструкторов и 170 "гражданских советников" была отправлена из Москвы в Банги, чтобы обучить армию и президентскую охрану страны. Вскоре после этого в ЦАР прибыло девять партий оружия.

Убийство трех российских журналистов в отдаленном районе ЦАР в прошлом году привлекло внимание всего мира к тому, как Кремль пытается заполучить доступ к ресурсам страны.

Россия является вторым крупнейшим экспортером вооружений в мире и их основным поставщиком для африканских государств. В течение последних двух десятилетий она поддерживала военные связи с различными африканскими странами, такими как Эфиопия, Нигерия и Зимбабве.

Вскоре после сообщения в 2018 году о том, что Китай разместил в Зимбабве ракеты класса "земля-воздух" нового поколения, министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что его страна также активно развивает военное сотрудничество с африканским государством. Примечательно, что президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время недавнего визита в Москву заявил, что его стране может понадобиться помощь России в модернизации армии.

И Россия, и Китай стремятся играть ведущую роль в Африке. Разница между этими двумя основными державами заключается лишь в том, что Китай является частью азиатской региональной экономики. Она превосходит Северную Америку и Европу вместе взятые, с точки зрения глобальной мощи - на основе ВВП, численности населения, военных расходов и технологических инвестиций.

Китай и Индия поддерживали впечатляющий экономический рост на протяжении многих лет. И огромное население этих стран делает их двумя важными мировыми игроками. Перспективы роста российской экономики, с другой стороны, остаются очень скромными - от 1,5% до 1,8% в год на 2018-2020 гг., по сравнению с текущим глобальным средним показателем экономического роста в 3,5% в год.

Ранее сообщалось, что гибель трёх российских журналистов в Центральноафриканской Республики позволила обратить внимание на то, о чем практически не сообщалось в мировых медиа - военном вмешательстве России в дела африканских стран.

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Россия экономика Китай инвестиции Африка Владимир Путин
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