На Ровенской АЭС произошло ЧП

АЭС / УНИАН

Третий энергоблок Ровенской атомной электростанции (АЭС) отключили от энергосети из-за неполадок.

Как сообщила пресс-служба "Энергоатома", на месте ЧП работает комиссия.

"Действием технологической защиты произошла посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки блока №3 Ровненской АЭС до 37 процентов. Работает комиссия", - говорится в сообщении.

Сейчас энергоблок находится на плановом капитальном ремонте, второй и четвертый - работают при полной нагрузке.

Напомним, в ноябре второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции не проработал и недели после капитального планового ремонта и был отключен от энергосети.