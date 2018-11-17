Энергоблок Хмельницкой АЭС не проработал и недели после капремонта

Хмельницкая АЭС / Wikimedia

Второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции (АЭС) не проработал и недели после капитального планового ремонта и был отключен от энергосети.

"Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для выполнения настройки вибрации турбогенератора", - сообщила пресс-служба Хмельницкой АЭС.

Радиационная обстановка на станции и в прилегающих районах не превышает естественных фоновых значений.

Энергоблок №2 был введен в эксплуатацию после 2-месячного ремонта 13 ноября (досрочно), а уже в субботу, 17 ноября, его отключили. Хмельницкая АЭС находится в городе Нетешин Хмельницкой области. Общая мощность двух ее энергоблоков - 2000 МВт.

Напомним, в ночь на воскресенье, 11 ноября, Запорожская АЭС отключила шестой блок от сети для проведения планового ремонта - до 19 января 2019 года.