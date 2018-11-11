Отключен энергоблок крупнейшей в Украине АЭС

Запорожская АЭС / Wikimedia

В ночь на воскресенье, 11 ноября, Запорожская АЭС отключила шестой блок от сети для проведения планового ремонта - до 19 января 2019 года.

Как сообщает пресс-служба АЭС, сейчас на станции работают три энергоблока из шести. Суммарная мощность - 2945 МВт. Энергоблоки работают в штатном режиме.

Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Ранее сообщалось, что Луганская теплоэлектростанция (ТЭС), расположенная в городе Счастье, перешла на газ из-за нехватки угля.

Дефицит угля ТЭС, которая может перерабатывать и газ, испытывает из-за невозможности поставлять топливо из России, откуда к теплоэлектростанции осталась единственная железнодорожная ветка.