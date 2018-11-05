Из-за нехватки угля Луганская ТЭС перейдет на газ

Дефицит угля ТЭС испытывает из-за невозможности поставлять топливо из России.
Луганская теплоэлектростанция (ТЭС), расположенная в городе Счастье, перейдет на газ, так как угля для обеспечения ее работы хватит только до вторника, 6 ноября.
Об этом сообщил зампред Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко, передает "Информатор".
"Есть решение правительства о том, чтобы перейти на газ, есть обязательства "Нафтогаза" дать газ и параллельно выбивать квоту на ввоз угля, как это было ранее с территории Российской Федерации", - сказал Клименко.
Дефицит угля ТЭС, которая может перерабатывать и газ, испытывает из-за невозможности поставлять топливо из России, откуда к теплоэлектростанции осталась единственная железнодорожная ветка.
"Просто уголь сейчас самый дешевый вид топлива у нас", - отметил Клименко.
ЛуТЭС - теплоэлектростанция с общей установленной мощностью 1360 МВт, расположенная в городе Счастье. Входит в состав частной энергогенерирующей компании ООО ДТЭК "Востокэнерго", входящей в свою очередь в ООО ДТЭК, обеспечивает светом и теплом около 1 млн потребителей.
В следующем году Украина планирует сократить импорт угля из России. Однако, российская доля по-прежнему будет оставаться основной и составит 72 процента от общих закупок.
В отличие от текущего года в следующем Киев не будет закупать уголь из ЮАР. При этом останутся закупки из США, они составят 418 тысяч тонн.