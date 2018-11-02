Миллион потребителей без света и тепла: эксперт предупредил о блэкауте на Луганщине

Поставки угля на Луганскую ТЭС заблокированы / pravda.dn.ua

Луганская (Счастьинская) ТЭС оказалась в режиме блокады из-за того, что с начала октября РЖД не подтверждает отгрузку угля из-за невыдачи квот.

На 31 октября запасы угля на ТЭС составляли всего 7 тыс. тонн, чего хватает всего на четверо суток работы, при этом уже 4 ноября на контролируемой Украиной части Луганской области может потухнуть свет, пишет политолог Виталий Кулик в своем Facebook.

Он пояснил, что Луганская ТЭС работает в обособленном "острове" и является единственным производителем электроэнергии в области, от которого зависит наличие света и тепла в домах 1 млн потребителей.

Кулик подчеркнул, что Россия перекрыла единственную железнодорожную ветку, ведущую на ТЭС. При этом главной проблемой станции остается то, что после блокады 2017 года остался лишь один способ доставки угля – ж/д ветка из РФ, потому что железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году Украина намерена закупить у России угля на почти три четверти от общих закупок данного вида топлива.