Украина три четверти угля на 2019 год закупит в России

Украина купит в России почти 4 млн тонн угля / Укрзализныця

В 2019 году Украина намерена закупить у России угля на почти три четверти от общих закупок данного вида топлива.

Согласно опубликованной Министерством энергетики и угольной промышленности структуре топлива ТЭС и ТЭЦ на 2019 год, доля угля из России составит 3 млн 815 тысяч тонн или 72 процента от общего объема закупок.

В общем, в следующем году на теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали поставят 28 млн 159 тыс. тонн угля. Из них – 5 млн 269 тыс. тонн антрацита, газового угля – 22 млн 89 тысяч тонн.

Читайте такжеЭксперт объяснил торговую зависимость Украины от РФКроме того, Киев не будет закупать уголь из ЮАР, но закупит в США 418 тысяч тонн.

Всего в 2019 году на теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали поставят 28,159 миллионов тонн угля. Из них – 5,269 миллиона тонн антрацита, а газового угля – 22,89 миллионов тонн.

За прошлый год Украина импортировала угля на 75 миллиардов гривен. Доля России в этих закупках составила 53 миллиарда.

В сентябре стало известно, что Львовская область увеличила импорт товаров из России на 600%.