Львовская область увеличила импорт товаров из России на 600%

22 сентября 2018, 02:19

РФ является третьим по величине партнером западной области Украины.

импорт из России
Импорт из России во Львовскую область значительно вырос / Фото: depositphotos.com

В течение января-июля 2018 года Россия осуществила поставки товаров во Львовскую область на 135 миллионов долларов, что на 597,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Львовские производители за этот период продали в Россию товаров на 24,1 млн долларов. Об этом сообщает Главное управление статистики в Львовской области.

В документе указано, что Львовская область торгует со 76 странами мира. Россия занимает третье место в торговом рейтинге Львова после Германии и Польши.

За период января-июля экспорт товаров из Львовской области в целом вырос на 126% и достиг 1 млрд 43 млн 417,3 тыс. долларов США, а импорт - на 129,6% (1 млрд 522 млн 855,5 тыс. долларов). Львовская область имеет отрицательное сальдо торговли на сумму 479 млн 438,2 тыс. долларов США. Положительное сальдо торговли область имеет лишь с 25 странами.

Самое большое отрицательное сальдо за семь месяцев этого года область имеет с Китаем - 134 млн 226,4 тыс. долларов США, Российской Федерацией - 111 млн 333 тыс. долларов и Германией - 110 млн 612,7 тыс. долларов.

/ Фото: скрин lv.ukrstat.gov.ua

Напомним, в Украине в первом полугодии 2018-го доля Российской Федерации в общем объеме импорта угля и антрацита достигла почти 63% — максимума за последние четыре года, несмотря на антироссийскую риторику чиновников.

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Россия импорт торговля Львовская область российские товары
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