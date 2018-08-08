Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года

Уголь

В Украине в первом полугодии 2018-го доля Российской Федерации в общем объеме импорта угля и антрацита достигла почти 63% — максимума за последние четыре года, несмотря на антироссийскую риторику чиновников.

В общеукраинском объеме ввезенного из-за границы доля импорта угля и антрацита составила 6%, при том, что в нашей стране сосредоточено около 4% мировых запасов угля, пишет “Капитал” со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

“В этом году правительство намеревается экспортировать из России 2 млн тонн топлива, т.е. на четверть больше чем за прошлый год и вдвое больше, чем в 2016”, — отметило издание.

Напомним, в Украине после начала блокады захваченной части Донбасса не хватает антрацитового угля. Кабмин вводил чрезвычайные меры в сфере энергетики, которые позволили снизить его расходы и не допустить проблем с энергоснабжением.