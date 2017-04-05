Эксперт объяснил, какие негативные последствия будет иметь блокада Донбасса

Дальнейшая блокада оккупированных территорий приведет к тому, что экономика Донбасса перестроится на российскую и эти регионы будет труднее вернуть в Украину.

Такое мнение выразил советник по макроэкономике и финансовому сектору в "TBC Bank" Грузии, член совета Национального Банка Грузии (2013-2014), заместитель министра энергетики Грузии в 2005-2007 годах Арчил Мамателашвили в интервью сайту "24".

"Блокада разделяет две части одной страны — Украину и Донбасс. Потому что, если будет продолжаться блокада, экономика Донбасса перестроится, скорее всего, на российскую и будет более интегрирована с Россией. С одной стороны, то, что Украина применяет санкции, это одно дело. Но с другой — если сильно сдерживать границу между оккупированной территорией и остальной частью Украины, то потом они уже интегрируются с Россией и им будет еще труднее вернуться в Украину", — отметил политик.

По его словам, в этой ситуации нет "правильно/неправильно", ведь в стране идет война. По словам эксперта, если найдется заменитель угля с Донбасса, в будущем украинская экономика больше не понесет убытки.

"Если Украина будет развивать свою экономику, это даст возможность Донбассу в будущем интегрироваться обратно в Украину, люди будут больше заинтересованы развивать торговые и социальные отношения с Украиной, чем с Россией. Поэтому, этот ход с популистской точки зрения кто-то оправдывает, но с точки зрения интеграции, я думаю, он является неоправданным", — считает Мамателашвили.

Напомним, ранее дипломат Александр Хара объяснил, почему блокада Донбасса — дополнительный рычаг влияния на Россию.

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