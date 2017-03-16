Кабмин продлил чрезвычайное положение в энергетике из-за блокады Донбасса

Кабинет министров Украины на месяц продолжил действие принятых в середине февраля чрезвычайных мер на рынке электроэнергетики для обеспечения стабильного энергоснабжения потребителей.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства по предложению премьер-министра Владимира Гройсмана, пишет УНИАН.

"Ситуация очень сложная. То, что у нас не было веерных отключений, — это только потому, что мы создали запас прочности. Но сейчас этот запас прочности исчерпывается", — сказал Гройсман.

Ранее Гройсман отмечал, что предупреждал о действиях, которые могут нарушить энергетический баланс страны, но рассчитывал, что их предпримут россияне, которые в ответ на отказ Украины покупать российский газ заблокируют поставки угля.

"Но россиянам не пришлось ничего делать самим, они сделали все чужими руками. И только потому, что мы хорошо подготовились к отопительному сезону, мы смогли удержать ситуацию", — подчеркнул глава правительства.

Напомним, с 16 февраля вступило в силу распоряжение правительства о чрезвычайном положении в энергетике Украины из-за блокады на Донбассе.