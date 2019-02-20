Гость Путина рухнул на пол перед началом его выступления

Места в Гостином дворе, где проходило мероприятие, были распределены на два сектора.
Перед началом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию один из спешивших занять место гостей упал на пол.
Момент падения успел сфотографировать корреспондент Московского комсомольца.
Издание отмечает, что места в Гостином дворе, где проходило мероприятие, были распределены на два сектора: в секторе для VIP-персон кресла были распределены заранее, а в другом слушатели могли сесть на любое место.
Когда двери зала открыли для входа, приглашенные побежали, спеша занять удобные места. В это время один из гостей, имя которого издание не уточняет, упал.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин в 15-й раз обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию.