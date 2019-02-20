Гость Путина рухнул на пол перед началом его выступления

Президент РФ Владимир Путин / Интерфакс

Перед началом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию один из спешивших занять место гостей упал на пол.

Момент падения успел сфотографировать корреспондент Московского комсомольца.

Издание отмечает, что места в Гостином дворе, где проходило мероприятие, были распределены на два сектора: в секторе для VIP-персон кресла были распределены заранее, а в другом слушатели могли сесть на любое место.

Когда двери зала открыли для входа, приглашенные побежали, спеша занять удобные места. В это время один из гостей, имя которого издание не уточняет, упал.

mk.ru

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин в 15-й раз обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию.