Сателиты американцев им аккуратненько подхрюкивают - Путин

20 февраля 2019, 12:51

Президент РФ возмутился реакцией США на ракетный кризис.

Путин выступление
Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин в среду, 20 февраля, в ходе ежегодного послания федеральному собранию обвинил США в нагнетании обстановки вокруг ракетного договора.

Он отметил, что международная обстановка сегодня такова, что обострение вряд ли нужно, однако США не обращают на это внимание.

"Как они действуют на самом деле? Сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных. Да еще и своих сателлитов мобилизуют, они так аккуратненько, но американцам все таки американцам подхрюкивают по этому вопросу", - заявил Путин.

Напомним, США со 2 февраля вышли из договора о ракетах меньшей и средней дальности (РСМД). В США начнут разработку вариантов военного ответа на нарушения Россией своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Читайте такжеСША отменят договор по ракетам, но нацеливать их будут не на РФВ ответ Россия решила создать сухопутный вариант комплекса морского базирования "Калибр" и разработать наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой повышенной дальности.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан в декабре 1987 года. Он считается центральным элементом контроля над ядерными вооружениями России и США.

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