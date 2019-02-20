Путин предупредил россиян о возможном отключении интернета

Президент России Владимир Путин / Reuters

Угроза отключения России от интернета теоретически существует и россияне должны быть к этому готовыми.

Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ, передает ТАСС.

"Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме, я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон", - приводит агентство слова Путина.

Он выразил мнение, что Запад "сто раз подумает", прежде чем отключить Россию от интернета.

"Но теоретически все возможно, поэтому мы должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят", - отметил российский лидер.

Накануне Госдума РФ приняла в первом чтении поправки к двум законам, уже прозванные в Сети законопроектом "о суверенном интернете". По нему операторов связи и интернет-компании обяжут установить оборудование и софт, позволяющий Роскомнадзору "устранять угрозы целостности, устойчивости и безопасности функционирования" рунета.