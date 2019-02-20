Военный эксперт спрогнозировал последствия возможного нападения России на Украину

УНИАН

Россия сегодня не готова к масштабной наступательной операции против Украины, а если Москва все же решится на провокацию, против нее будет применен полный пакет санкций ООН как в отношении страны, развязавшей войну на европейском континенте.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в чате на Главреде.

"В случае провокаций ВС РФ наступательного характера на наших границах или на линии разграничения последует полный пакет санкций ООН в отношении страны, развязавшей войну на европейском континенте", - сказал Жданов.

По его словам, проблемы с укомплектованностью личным составом частей и подразделений ВС РФ, могут свидетельствовать о неготовности России к решительным военным действиям против Украины.

"С середины 2015 года состояние группировки вооруженных сил РФ около границ Украины практически не изменилось - ее численность колеблется от 80 до 85 тысяч человек. За пять лет существования этой группировки Россия смогла сформировать одну 150-ю мотострелковую дивизию и оперативный штаб 20-й полевой армии. Дальнейших накоплений Россией оперативных и стратегических запасов для проведения масштабной наступательной операции на сегодняшний день не фиксируется", - отметил эксперт.

Ранее Олег Жданов выразил мнение, что подписанный президентом Петром Порошенко законопрект о курсе Украины в Евросоюз и НАТО является чистой воды политическим популизмом и никаких практических последствий иметь не будет.

"Это - чистой воды политический популизм и, кстати, ограничение свободы выбора во внешнеполитическом курсе страны. Никаких практических последствий этот шаг иметь не будет. Потому что курс на НАТО и ЕС определяется программами подготовки и календарными планами по их реализации для подачи заявок на членство", - сказал Жданов в чате на Главреде.