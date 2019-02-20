Порошенко выступил на Генассамблее ООН перед полупустым залом

Президент Украины Петр Порошенко выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке перед полупустым залом, рассказав о перспективах полномасштабной войны страны с РФ и роли Киева в "защите трансатлантической свободы".

Выступление главы государства в ходе дебатов дебатов "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" транслировал телеканал 112 Украина.

В своей речи Порошенко отметил, что начало полномасштабной войны Украины и России "не является уже нереальной перспективой".

"Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой. Это не имеет ничего общего с обороной. Они предназначены для военного удара. К этому готовится Кремль", - сказал президент.

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По его словам, общая численность российских военных вдоль российско-украинской границы составляет более 87 тыс. человек.

"Украина по сути стала реальным восточным флангом НАТО в защите трансатлантической свободы и демократии", - подчеркнул Порошенко.

скриншот из видео

Ранее военный эксперт Олег Жданов выразил мнение, что подписанный президентом Петром Порошенко законопрект о курсе Украины в Евросоюз и НАТО является чистой воды политическим популизмом и никаких практических последствий иметь не будет.

"Это - чистой воды политический популизм и, кстати, ограничение свободы выбора во внешнеполитическом курсе страны. Никаких практических последствий этот шаг иметь не будет. Потому что курс на НАТО и ЕС определяется программами подготовки и календарными планами по их реализации для подачи заявок на членство", - сказал Жданов в чате на Главреде.