Стало известно о серьезном обвале рейтинга путинского послания

Владимир Путин / УНИАН

По данным исследовательской компании Mediascope послание Федеральному собранию, оглашенное президентом России Владимиром Путиным 20 февраля, имело наименьший рейтинг за последнее время.

Послание Путина в Москве смотрели лишь 5,9% телезрителей, или 39% среди тех, кто в это время смотрел телевизор.

Столь же низкий рейтинг послания Путина был в 2013 году. При этом в 2018 году послание смотрело 7,3% москвичей (42,5% жителей столицы), в 2016-м — 7,6% (43,3% зрителей), в 2015-м — 8,7% (47,6%).

По мнению экспертов, снижение интереса к посланию Путина обусловлено общим снижением рейтинга власти, пишет Коммерсант.

Напомним, ранее сообщалось, что гсть Путина на церемонии оглашения послания рухнул на пол.