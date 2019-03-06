Избиение матери и брата Дудя: в России полиция через полгода завела дело

В России полиция начала расследовать избиение матери и брата Юрия Дудя / Скриншот видео с youtube.com

В России полицейские начали уголовное производство по факту избиения матери известного журналиста и видеоблогера Юрия Дудя и его брата — учительницы Анны Степановны и Игоря Александровича, на которых напали в 2018 году.

Российские правоохранители в среду, 6 марта, завели дело по ст. 116 (побои) Уголовного кодекса, сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, на мать и брата Дудя напали осенью прошлого года утром возле их дома.

"Сразу после этого безобразия Игорь пошел в полицию и написал заявление. Травмы были несерьезными — на взгляд нашей правоохранительной системы… В январе полиция отказала в возбуждении дела", — отмечается в сообщении.

Через несколько дней прокуратура отменила решение полиции, и материалы об избиении родных блогера вернули на дополнительную проверку.

Ранее российский рок-музыкант, бывший бас-гитарист и вокалист группы "Парк Горького" Александр Маршал (настоящая фамилия — Миньков) посоветовал Юрию Дудю покинуть Россию, поскольку тот не поддерживает политику президента РФ Владимира Путина.