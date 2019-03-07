В Греции освободили из-под стражи задержанного по запросу Украины экс-менеджера Курченко

Евгений Калинин / enkorr.com.ua

Задержанный в Греции гражданин России Евгений Калинин освобожден из-под стражи, сообщил адвокат Яннис Рахиотис.

По его словам, Калинин, ранее задержанный по запросу Украины, освобождён по указанию прокурора Афинского апелляционного суда.

"В решении прокурора указывалось, что он был арестован и заключён в тюрьму по ошибке, поскольку против него не было международного ордера", — подчеркнул адвокат.

По словам Рахиотиса, россиянин уже вылетел в Москву вместе со своей семьёй, пишет РИА Новости.

Отметим, что Калинин ранее занимал должность исполнительного директора группы Восточно-европейская топливно-энергетическая компания (владелец – Сергей Курченко).

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По данным Министерства внутренних дел Украины, Калинин разыскивается Главным управлением Нацполиции в Одесской области с 29 мая 2017 года по подозрению в создании преступной организации с целью совершения тяжкого преступления, в служебном подлоге и уклонении от уплаты налогов (ст. 255 ч. 1, ст.366 ч. 1, ст. 212 ч. 3 Уголовного кодекса Украины).

В феврале 2017 года Приморский районный суд Одессы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей задержанного по делу о махинациях с таможенным оформлением нефтепродуктов группой ВЕТЭК предпринимателю и назначил залог в размере 800 тыс. гривен.