В Греции задержали россиянина из-за политических вопросов Украины

Россиянин попал в тюрьму Греции из-за Украины / Фото: Reuters

В Греции из-за украинского вопроса был задержан специалист в сфере энергетики, гражданин России Евгений Калинин.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова адвоката Янниса Рахиотиса, Калинин является известным специалистом в нефтяной сфере, а в Греции он находился в служебной командировке.

Отмечается, что Украина обвиняет Калинина в нарушении налогового законодательства в период работы россиянина в стране.

Адвокат сообщил, что уже состоялось заседание суда по избранию меры пресечения для задержанного.

"По решению прокурора Калинин отправлен в тюрьму до тех пор, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию", — добавил Рахиотис.

Адвокат заявил, что задержание Калинина политически мотивированное, поскольку россиянин публично поддерживал украинского президента-беглеца Виктора Януковича и был внесен в базу сайта Миротворец.

Напомним, родителей претенденток на Евровидение от Украины Марии и Анны Опанасюк, которые выступали дуэтом Anna Maria, внесли в базу данных сайта Миротворец.