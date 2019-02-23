Родителей претенденток на Евровидение от Украины внесли на Миротворец

Анна Мария / facebook.com/annamariashow

Родителей претенденток на Евровидение от Украины Марии и Анны Опанасюк, внесли в базу данных сайта Миротворец.

Их мать, Лариса Опанасюк, занимает должность "зампреда Совета министров Крыма", а отец, Александр Опанасюк, до 2016 года работал судьей судебной коллегии по уголовным делам в "Верховном суде" аннексированного Крыма.

Лариса Опанасюк, значится на Миротворце, "нарушила присягу госслужащего, приняла гражданство РФ, перешла на работу к оккупированным властям", а ее муж "нарушил присягу судьи и законодательства Украины и перешел на службу к оккупантам в качестве судьи".

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Ранее сестры Анна и Мария Опанасюк из дуэта "Анна-Мария" отказались в интервью одному из телеканалов называть Крым украинским.

В субботу, 23 февраля в Украине пройдет финал отбора на Евровидение-2019. В завершающий этап отбора прошли группы ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes и певица MARUV.

Евровидение в этом году пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.