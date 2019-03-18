В Британии нашли повешенным известного экс-футболиста

Бывший футболист найден мертвым в парке, в котором в детстве играл с друзьями.
В Великобритании в парке нашли повешенным бывшего футболиста — 26-летнего Майка Таласситиса ("Грязный Майк"), который стал известным после участия в шоу Остров любви.
Экс-футболист найден мертвым в городке Эдмонтон (входит в состав столицы Британии Лондона) возле дома, в котором прошло его детство, сообщает Mirror.
По данным издания, Таласситиса обнаружили повешенным в парке, где он провел свое детство, игра я друзьями.
Напомним, Майк Таласситис выступал за молодежную сборную Кипра (U21), однако стал известным не в качестве футболиста. Спортсмен стал звездой после того, как в 2017-м принял участие в шоу Остров любви.