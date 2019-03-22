"Хамство России": Шендерович объяснил, за что украинцы должны благодарить Путина

Виктор Шендерович

Хамство путинской России сыграло очень важную роль в становлении украинского государства.

По мнению российского публициста и сатирика Виктора Шендеровича, за это украинцы должны благодарить президента РФ Владимира Путина.

"Столько любви и тепла сколько я получаю в последние годы от украинцев - это беспрецедентно... Сегодня Россия сделала очень многое для становления украинской государственности. Вы должны поблагодарить Владимира Владимировича. Хамство путинской России объединило всех нормальных людей", - рассказал он в интервью СТБ.

Напомним, ранее Шендерович заявил, что Украина и РФ находятся совсем близко к большой войне.