"Хамство России": Шендерович объяснил, за что украинцы должны благодарить Путина

Сегодня Россия сделала очень многое для становления украинской государственности.
Хамство путинской России сыграло очень важную роль в становлении украинского государства.
По мнению российского публициста и сатирика Виктора Шендеровича, за это украинцы должны благодарить президента РФ Владимира Путина.
"Столько любви и тепла сколько я получаю в последние годы от украинцев - это беспрецедентно... Сегодня Россия сделала очень многое для становления украинской государственности. Вы должны поблагодарить Владимира Владимировича. Хамство путинской России объединило всех нормальных людей", - рассказал он в интервью СТБ.
Напомним, ранее Шендерович заявил, что Украина и РФ находятся совсем близко к большой войне.