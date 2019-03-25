В больницу экстренно доставили легендарного советского телеведущего — СМИ

Юрий Николаев / РИА Новости

В столице РФ с закрытой черепно-мозговой травмой был экстренно госпитализирован легендарный советский/российский телеведущий Юрий Николаев.

Об этом сообщает портал "Стархит". По данным журналистов, 70-летний телеведущий находился у себя дома, но внезапно почувствовал себя дурно, потерял сознание, упал и серьезно ударился головой. Он был экстренно госпитализирован с многочисленными гематомами на лице и черепно-мозговой травмой.

Читайте такжеЖена Юрия Николаева сломала рукуПо предварительной информации, Николаеву поставили диагноз − синкопальное состояние (когда больной внезапно теряет сознание безо всяких видимых причин). По мнению врачей, причиной подобного заболевания, является плохое состояние сосудов головного мозга.

К слову, Николаев широко известен качестве ведущего каждонедельной музыкальной программы Утренняя почта с 1975 года по 1991 год. После распада СССР 2003-го он вел программу Утренняя звезда. В последние годы Николаев вел передачи Достояние республики и Честное слово" на российском Первом канале.

Напомним, ранее Юрий Николаев повредил машину Никиты Михалкова.