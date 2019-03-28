"Царь карликов": Путин оконфузился на публике из-за роста охранника

Тот самый момент / скриншот из видео

В Сети случилось "цунами" глума и издевательств из-за нового видеоролика с участием президента РФ Владимира Путина.

На записи, опубликованной в Twitter одним из кремлевских журналистов, Путин смотрит свысока на спортсменов, но выглядит заметно ниже своих охранников.

В своих комментариях пользователи Сети не стеснялись и не церемонились.

"Это не сотрудник здоровый, а наш герой карликовый", "Царь карликов", "Путин слишком дорого обходится для россиян, в том числе и из-за охраны", "Карлик распереживался, что его плохо видно будет. И так мелкий, а тут пол-руки весь торс загородило", "Стерегут, чтобы не сбежал", - написали они.

"Подвинься - такой здоровый, здоровей спортсменов!": Путин отодвинул сотрудника службы безопасности, загородившего камеру pic.twitter.com/3JeZNTNSzC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 2019年3月27日

Напомним, ранее Путин неоднократно на публичных мероприятиях оказывался в конфузных ситуациях из-за своего роста - то нося туфли на каблуках, то внезапно "вырастая" на фото до уровня своих более высоких собеседников.