"Пожалеем малыша". В Сети смеются над фото Путина на каблуках

В Сети в очередной раз потешаются над ростом Путина / Reuters

Президент России Владимир Путин развеселил пользователей соцсети своей весьма нестандартной обувью. Он надел на мероприятие мужские туфли на каблуках.

"Фотка - бимба. Но самое в ней прикольное - это каблуки. Вглядитесь, у него почти женская обувь", - прокомментировал опубликованное в Facebook фото российский журналист Иван Яковина.

Автор фото, имя которого не называется, запечатлел российского лидера на ивенте, где антураж создают тыквы и виноград. Путин шагает вдоль овощно-фруктовых стендов в туфлях на довольно внушительном каблуке.

"Зачем он это делает? Как будто в его случае рост что-то определяет", "Карлик", "Не обижай маленьких!", "Нормальная обувь как для деда 65 лет. Даже почти 66 ему", "На какие ухищрения только не идут эти низкорослые мужчинки", "Пожалеем малыша", - прокомментировали снимок пользователи.

Владимир Путин / Фото: Facebook/Иван Яковина

Напомним, во время трансляции открытия Чемпионата мира по футболу в Москве режиссер выбрал такой ракурс во время приветствия Владимира Путина, что возникла иллюзия, будто президент России стоит в "пушистом лифчике". Такую картинку создавали микрофоны с пушистой защитой от ветра.