Украинским "диверсантам" в аннексированном Крыму дали 14 лет строгого режима. Алексей Бессарабов

В аннексированном Россией Севастополе городской суд приговорил так называемых украинских "диверсантов" Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам лишения свободы.

Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Оккупационные власти обвиняют украинцев в подготовке диверсий на территории полуострова.

Алексей Бессарабов — журналист. Он готовил материалы из Севастополя о проблемах Черноморского флота. Бессарабова задержали 9 ноября 2016 года сотрудники ФСБ в Крыму по подозрению планирования диверсий "на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма".

Владимир Дудка — в прошлом командир корабля радиоэлектронной разведки "Симферополь", после по трудовому договору работал специалистом по разминированию в Инкерманских штольнях. Там же остался и после захвата полуострова Россией.

Напомним, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов и Владимир Дудка были задержаны сотрудниками ФСБ в Севастополе 9 ноября прошлого года. Позже силовики опубликовали видеозаписи, на которых Штыбликов и Бессарабов признают себя украинскими разведчиками. По версии следствия, они входили в состав группы, планировавшей подрыв башни телевизионного вещания, электростанции и склада горюче-смазочных материалов в Крыму. Подробности дела читайте в нашем материале Крымские "диверсанты". Приговор как билет в один конец.

Позднее Штыбликов заключил досудебное соглашение со следствием. Заключение Штыбликовым досудебного соглашения следует из постановления Киевского райсуда Симферополя о продлении срока содержания под стражей другого фигуранта дела — Владимира Дудки.

От правозащитников стало известно, что на одном из заседаний Дудка заявил: в Симферопольском СИЗО ему и другим арестованным не оказывают необходимую медицинскую помощь, а в камере очень холодно. Медикаменты, которые передали родственники Дудке, отдали ему с задержкой в целый месяц. Подробнее читайте в материале Главреда Пытки, запугивание и фальсификации. Как ФСБ давит на украинских "диверсантов" в Крыму.