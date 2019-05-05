В заданиях для экзаменов в школах РФ Донецкую область обозначили как часть России

На российском портале для подготовки к экзаменам Донецкая область указана как регион РФ.
На российском Образовательном портале для подготовки к экзаменам в одном из заданий по географии Донецкая область указана как регион РФ.
Соответствующий вопрос размещен в вопросниках государственной итоговой аттестации для 9-х классов, а также для единого государственного экзамена (ЕГЭ) для 11-х классов.
Задание 13 № 5752 гласит:
В каких из трех перечисленных регионов России ведется добыча каменного угля?
1) Донецкая область
2) Курская область
3) Республика Коми
4) Кемеровская область
5) Московская область
6) Ямало-Ненецкий автономный округ
Пояснение
Крупнейшие бассейны угля в России — Кузбасс, Донбасс, Печорский, Канско-Ачинский бассейн, Иркутский.
1. Донецкая область — Донбасс.3. Республика Коми — Печорский бассейн.4. Кемеровская область — КУЗБАСС.
Отметим, что соответствующий вопрос есть и в заданиях по географии для выпускников школ оккупированного Донбасса.
Напомним, ранее российский телеканал Дождь опубликовал карту Украины без Крыма и части Донецкой и Луганской областей.