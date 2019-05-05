В заданиях для экзаменов в школах РФ Донецкую область обозначили как часть России

На российском Образовательном портале для подготовки к экзаменам в одном из заданий по географии Донецкая область указана как регион РФ.

Соответствующий вопрос размещен в вопросниках государственной итоговой аттестации для 9-х классов, а также для единого государственного экзамена (ЕГЭ) для 11-х классов.

Задание 13 № 5752 гласит:

В каких из трех перечисленных регионов России ведется добыча каменного угля?

1) Донецкая область

2) Курская область

3) Республика Коми

4) Кемеровская область

5) Московская область

6) Ямало-Ненецкий автономный округ

Пояснение

Крупнейшие бассейны угля в России — Кузбасс, Донбасс, Печорский, Канско-Ачинский бассейн, Иркутский.

1. Донецкая область — Донбасс.3. Республика Коми — Печорский бассейн.4. Кемеровская область — КУЗБАСС.

Отметим, что соответствующий вопрос есть и в заданиях по географии для выпускников школ оккупированного Донбасса.

Напомним, ранее российский телеканал Дождь опубликовал карту Украины без Крыма и части Донецкой и Луганской областей.