Российский телеканал "откусил" часть Украины на карте

Телеканал Дождь оскандалился с картой Украины

В Facebook российского телеканала Дождь было опубликовано сообщение о результатах президентских выборов в Украине.

При этом в качестве иллюстрации географического разделения голосов была продемонстрирована карта Украины без Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

"Телеканал Дождь, ладно Крым - там вы хоть подписанными Путиным актами можете прикрыться, а отдельные районы Донецкой и Луганской области, скажите, вы тоже уже пририсовываете к России на своих инфографиках? Мы что-то пропустили?", - прокомментировал публикацию Дождя журналист Андрей Лохматов у себя в Facebook.

Фейсбук Дождя

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на избирательном участке повесили карту Украины без Крыма.