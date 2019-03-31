Скандал в Киеве: на избирательном участке повесили карту Украины без Крыма

В школе №276 повесили карту Украины без Крыма / @zahysty.holos

Во время выборов президента Украины в Киеве в школе №276 повесили карту Украины без Крыма.

В связи с этим активисты обратились в полицию с просьбой выяснения обстоятельств, сообщается в группе Захисти свій голос в Facebook.

"Позор в столице! В Киеве на избирательном участке, расположенном по адресу ул. Лифаря, 14, на сцене висит большое изображение карты Украины без Крыма", – рассказали в группе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на избирательном участке обнаружили ручки с исчезающими чернилами.