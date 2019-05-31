Экстренно госпитализирован режиссер Ночного дозора и Иронии судьбы-2

У известного кинодела диагностировали обострение тяжелой болезни.
Известный российский режиссер Тимур Бекмамбетов был экстренно госпитализирован в Москве из-за обострения тяжелого заболевания.
Соответствующее сообщение опубликовал Telegram-канал Mash.Согласно обнародованным данным, Бекмамбетова подвергают срочной терапии.
Также имеется информация о том, что ранее режиссеру удалили щитовидную железу и - после повторного обследования назначили лечение.
Напомним, ранее российский режиссер Юрий Мамин жестко распек Владимира Путина, назвав того бедным человеком из подворотни.