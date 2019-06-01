Удар по самолюбию: Путина не позвали на юбилей высадки войск союзников во время Второй мировой

1 июня 2019, 18:10

Президента РФ не пригласили на такое событие впервые за много-много лет.

Владимир Путин, злой Путин
Владимир Путин / Reuters

Российского президента Владимира Путина впервые с 2004-го не пригласили на празднование очередной годовщины высадки войск антигитлеровской коалиции в Нормандии.

По данным западных журналистов, масштабные мероприятия по случаю 75-летия начала Нормандской операции (под кодовым названием Overlord) состоятся 5 июня на юге Англии и 6 июня на северо-западном побережье Франции

К слову, приглашены были представители высшего руководства США, Канады, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Бельгии, Польши, Норвегии, Дании, Нидерландов, Греции, Словакии, Чехии и Германии также приглашена.

Напомним, ранее эксперт назвали три причины, по которым Европа не может усмирить Путина. Позднее тогдашний командующий силами ООС на Донбассе генерал Сергей Наев указал на угрозу, которую несет кремлевский режим Европе. 

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Вторая мировая война Владимир Путин высадка Нормандия
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