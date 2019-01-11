"Становится агрессивнее к Европе": генерал Наев указал на угрозу режима Путина

Генерал Наев убежден, что Россия намеренно отвлекает своих граждан / Факти - ICTV

Командующий Операции объединенных сил генерал Сергей Наев считает власть России первопричиной многих мировых военных конфликтов и социальных проблем.

"Там, где появляется Россия, возникают экономические и социальные проблемы, военные конфликты и конфронтации. Я не думаю, что я должен напоминать о том, что режим Путина становится все более агрессивным по отношению к Европе", - сказал он в интервью изданию Wiener Zeitung.

По словам Наева, желание Путина вмешиваться в дела других стран имеет под собой вполне объяснимое основание. Он убежден, что таким образом в Кремле пытаются отвлечь граждан страны от динамично возрастающего политического и экономического кризиса.

Как ранее заявлял Наев, на Донбассе с начала операции Объединенных сил, по данным украинской разведки, были уничтожены около 450 боевиков.