Генерал сказал, сколько россиян в "армиях Л/ДНР"

В "армиях Л/ДНР" 11 тысяч россиян, сообщил генерал / uapress.info

На захваченной части Донбасса в первом и втором "армейских корпусах" (самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" соответственно) всего насчитывается 32 тысячи человек.

В "армиях Л/ДНР" 11 тысяч россиян, рассказал генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины, командующий Объединенными силами Сергей Наев в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, армейские корпуса псевдореспублик подчиняются штабу 8-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в российском городе Новочеркасск.

"Нам известно о наличии на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российских регулярных военных формирований — первого и второго армейских корпусов… общей численностью около 32 тысяч человек, 11 тысяч из которых — россияне", — отметил собеседник. Напомним, на востоке Украины в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась операция Объединенных сил. Советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков говорил, что в зоне проведения ООС бойцы ВСУ освободили практически всю "серую зону".