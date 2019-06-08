Морской увалень шалит: тюлень пытался конфисковать у аквалангиста маску и попал на видео

Тюлень стал звездой Сети / скриншот

Настоящий морской увалень, тюлень является одним из удивительных представителей животного мира нашей планеты, соединяющий как морской, так и наземный образ жизни. Аквалангист Бен Бервилл говорит, что он настолько влюбился в тюленей, что, вероятно, провёл под водой с этими животными больше времени, чем кто-либо в мире.

По информации, недавно мужчина погрузился под воду у берегов Нортумберленда (Англия), чтобы в очередной раз полюбоваться на своих симпатичных "друзей".

Аквалангист вспоминает, что большинство тюленей вели себя прилично, но один из них расшалился и попытался отнять у него его маску.

Бен уточнил, что с ним под водой нередко случаются подобные забавные казусы.

Правда под водой тюлени могут проводить не более 10 минут, за это время заканчивается запас кислорода, который находится в специальном воздушном мешке (под кожей тюленя) и приходится опять возвращаться на сушу.

Бен добавил, что тюлени не боятся его, и очень часто принимают в свои игры, которые, как правило, ведутся на их условиях, передает 120.su.

Отметим, все тюлени – довольно крупные животные. Так масса тюленя в зависимости от вида составляет от 40 кг (у нерпы) до 2,5 тонн (у морского слона). Также и длина тела тюленя варьируется от 1,25 метра у нерпы – самой маленькой среди семейства настоящих тюленей, то 6,5 метра у морского слона, чье название красноречиво говорит о наибольших размерах этого вида тюленей. И что интересно, многие тюлени одного и того же вида могут менять свои размеры в зависимости от сезона, так как им свойственно накапливать сезонные запасы жира, которые потом исчезают.

Напомним, ранее в норвежском океанариуме тюленей научили петь арии из симфонии.

Также ранее Памела Андерсон и PETA встали на защиту морских тюленей.