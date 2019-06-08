Морской увалень шалит: тюлень пытался конфисковать у аквалангиста маску и попал на видео

Аквалангист вспоминает, что большинство тюленей вели себя прилично, но один из них расшалился не на шутку.
Настоящий морской увалень, тюлень является одним из удивительных представителей животного мира нашей планеты, соединяющий как морской, так и наземный образ жизни. Аквалангист Бен Бервилл говорит, что он настолько влюбился в тюленей, что, вероятно, провёл под водой с этими животными больше времени, чем кто-либо в мире.
По информации, недавно мужчина погрузился под воду у берегов Нортумберленда (Англия), чтобы в очередной раз полюбоваться на своих симпатичных "друзей".
Аквалангист вспоминает, что большинство тюленей вели себя прилично, но один из них расшалился и попытался отнять у него его маску.
Бен уточнил, что с ним под водой нередко случаются подобные забавные казусы.
Правда под водой тюлени могут проводить не более 10 минут, за это время заканчивается запас кислорода, который находится в специальном воздушном мешке (под кожей тюленя) и приходится опять возвращаться на сушу.
Бен добавил, что тюлени не боятся его, и очень часто принимают в свои игры, которые, как правило, ведутся на их условиях, передает 120.su.
Отметим, все тюлени – довольно крупные животные. Так масса тюленя в зависимости от вида составляет от 40 кг (у нерпы) до 2,5 тонн (у морского слона). Также и длина тела тюленя варьируется от 1,25 метра у нерпы – самой маленькой среди семейства настоящих тюленей, то 6,5 метра у морского слона, чье название красноречиво говорит о наибольших размерах этого вида тюленей. И что интересно, многие тюлени одного и того же вида могут менять свои размеры в зависимости от сезона, так как им свойственно накапливать сезонные запасы жира, которые потом исчезают.
Напомним, ранее в норвежском океанариуме тюленей научили петь арии из симфонии.
Также ранее Памела Андерсон и PETA встали на защиту морских тюленей.