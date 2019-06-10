Через пару лет ночь и день станут одинаковыми, а год на Земле будет длится 730 дней

Ранее орбита Земли была квадратной / vladtime.ru

Никто не знает, когда именно зародился космос, но ученые точно смогли определить, что ранее земная галактика имела квадратную форму.

По информации, орбита Земли и всех других планет имеет форму квадрата.

Поводом для проверки послужили дни равноденствия и дни солнцестояния, говорят ученые.

В результате длительных исследований ученые пришли к выводу, что если бы орбита имела круглую форму, тогда день и ночь на планете были бы одинаковыми всегда, и весной, и летом, и осенью и зимой.

Ученые настаивают, что несколько десятков миллиардов лет назад галактика имела форму квадрата - карликовая и неправильной формы галактика.

А уже сто миллионов лет назад что-то загадочное вызвало волну звездообразования. Массивные недолго живущие звезды взрывались как сверхновые, стимулируя еще большее звездообразование, в результате которого образовывалось еще больше звезд и взрывалось еще больше сверхновых.

Скоро на Земле год будет длится 730 дней / vladtime.ru

Ученые уверяют, что в итоге появилась расширяющаяся оболочка, и галактика постепенно из-за взрывов приобретала круглую форму.

Но эхо прошлого до сих пор наблюдается в форме орбиты.

По мнению специалистов, сейчас орбита станет круглой, так как планета набирает обороты и растягивает расстояние вокруг солнца.

Якобы через два года орбита Земли снова станет круглой.

Что в итоге изменится? А изменится многое. В году на Земле будет 730 дней. Чтобы обогнуть солнце, Земле потребуется два привычных человечеству года.

Читайте такжеКусок планеты Нибиру упал в АвстралииТаким образом, через два года, то есть в 2021 году, по мнению ученых, каждый сезон станет в два раза длиннее, а ночь и день будут одинаковыми всегда, сообщает vladtime.ru.

Напомним, ранее сообщалось, в ночь на 25 мая жители страны тюльпанов засняли с Земли движение по орбите "поезда" из 60 спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска.

Также ранее ученые назвали катастрофические последствия смещения орбиты Земли. Каждые 405 тысяч лет орбита Земли удлиняется. Всему виной гравитационное воздействие Юпитера и Венеры.