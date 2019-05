В небе над Нидерландами заметили "поезд" из спутников Илона Маска

Поезд 60 спутников / twitter.com/Marco_Langbroek

В ночь на 25 мая жители страны тюльпанов засняли с Земли движение по орбите "поезда" из 60 спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска.

По информации, спутники Starlink были запущены 24 мая с американского космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon-9.

"Ух ты! Только что имел потрясающий вид на "поезд" из спутников SpaceX Starlink надо мной! Фантастически!" — написал в Twitter житель Нидерландов Марко Лангбрук, которому посчастливилось увидеть это невероятное зрелище.

Он как раз и снял видео ночного перемещения в космосе "поезда" из 60 спутников Starlink и впоследствии опубликовал его в соцсети.

Еще одно ночное видео "поезда" опубликовал в Twitter другой голландец Сеес Басса.

Он подчеркнул, что это фантастическое зрелище.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда ракета Falcon-9 вывела на орбиту два тестовых спутника — Tintin-A и Tintin-B. Всего Маск планирует запустить около 12 тысяч спутников. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в десять миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.

Отметим, что запуск ракеты с мыса Канаверал произошел в пятницу в 02:30 UTC (05:30 по Киеву). После старта первая ступень ракеты села на плавучую платформу с оригинальным названием "Of Course I Still Love You" ("Конечно же я люблю тебя до сих пор") в Атлантическом океане. Спутники способны раздавать быстрый интернет в масштабах планеты.

