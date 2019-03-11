Илон Маск заявил о "главной роли" Украины в космической отрасли СССР

КБ Южное

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Украина сыграла "главную роль" в развитии космической отрасли СССР.

Так, Маск вступил в диалог с пользователем @compdemon в Twitter.

Тот, отвечая на твит Маска о российском ракетостроении и двигателестроении, заявил, что большинство инженеров в России родились в СССР и являются украинцами по происхождению.

"Украина сыграла главную роль", - написал в ответ Маск.

В сентябре прошлого года сообщалось, что до конца 2018 года Ассоциация украинских высокотехнологичных предприятий и организаций "Космос" сформирует комитет, который займется разработкой проекта украинской лунной базы.