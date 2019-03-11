Илон Маск заявил о "главной роли" Украины в космической отрасли СССР

Большинство инженеров отрасли родились в СССР и являются украинцами по происхождению.
Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Украина сыграла "главную роль" в развитии космической отрасли СССР.
Так, Маск вступил в диалог с пользователем @compdemon в Twitter.
Тот, отвечая на твит Маска о российском ракетостроении и двигателестроении, заявил, что большинство инженеров в России родились в СССР и являются украинцами по происхождению.
"Украина сыграла главную роль", - написал в ответ Маск.
В сентябре прошлого года сообщалось, что до конца 2018 года Ассоциация украинских высокотехнологичных предприятий и организаций "Космос" сформирует комитет, который займется разработкой проекта украинской лунной базы.