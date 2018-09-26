Украина задумала построить базу на Луне

Луна / Reuters

До конца 2018 года Ассоциация украинских высокотехнологичных предприятий и организаций "Космос" сформирует комитет, который займется разработкой проекта украинской лунной базы.

"Комитету совместных проектов в ракетно-космической сфере предстоит организовать мониторинг рынков космических услуг, обсудить совместные проекты лунной базы и космических аппаратов орбитального сервиса, разработать программу партнерства участников ассоциации", - цитирует сообщение Ассоциации РИА Новости.

Ранее сообщалось, что студенты аграрного университета в Сумах синтезировали искусственное сало из растительного масла и желатина.

В отличие от продукта животного происхождения, утверждают авторы, такое "сало" не содержит многих вредных веществ и его могут употреблять в пищу вегетарианцы.

По словам доцента кафедры питания Дмитрия Бидюка, руководившего разработкой продукта, даже гурманы не смогут почувствовать разницу во вкусе между салозаменителем и настоящим салом.